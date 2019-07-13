Fenerbahçeli o isim Bolu'da göz doldurdu

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Fenerbahçe'nin Boluspor'u Bolu'da 2-0 yendiği hazırlık maçı sonrası A Spor'a mücadeleyi yorumladı. Sarı lacivertli ekipte bazı genç isimlerin sahada göz doldurduğunu belirten Uluç, Tolga Ciğerci'nin hazır olmadığını, Alper Potuk'un tam bir hayal kırıklığı yarattığını, Ozan Tufan'ın istekli göründüğünü belirtti. Allahyar'ın dilini bilmediği bir ülkede ilk kez yabancı bir lig tecrübesi yaşadığını ancak çaba sarf ettiğini de belirten Uluç, sarı lacivertli oyuncuların genel olarak istekli bir performans sergilediklerini dile getirdi.