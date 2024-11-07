Hollandalı gazeteciden Fenerbahçe Galatasaray yorumu!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Hollandalı gazeteci Cas Broxterman, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanacak AZ Alkmaar-Fenerbahçe karşılaşması öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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