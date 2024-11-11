Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt geldi!
Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, “Biz Türk futbolu için adalet istiyoruz. Kimsenin hakkı yenmesin. Hırsızın hiç mi suçu yok. TFF’ye güveniyoruz. Bu işin çözümü TFF’de. TFF yaşanan komediyi bitirecektir” dedi.
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