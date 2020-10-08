Hıncal Uluç'tan flaş Fenerbahçe sözleri! "Transfer şampiyonu deniyor ama..."

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Transferin şampiyonu Fenerbahçe" deniyor ama kimse limitler ne oldu demiyor. Galatasaray, Fenerbahçe'nin durumunda olsaydı ve bu kadar transfer yapsaydı, bu medya onu transfer şampiyonu mu ilan ederdi yoksa Nihat Özdemir'i istifa mı ettirirdi?" dedi.

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