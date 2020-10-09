Hıncal Uluç: Fenerbahçe'nin bu sene şampiyonluğu kaybetmesi mucize olur

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uluç, "Limitler hiçe sayılarak yapılan transferler meydanda. Fenerbahçe şampiyon olsun, benim için de oldu. "Fenerbahçe'nin bu sene şampiyonluğu kaybetmesi mucize olur." dedi.

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