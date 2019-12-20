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"Hem Obradovic hem de Ersun Yanal'ın kimyası bozuk"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Takım Oyunu programında Fenerbahçe gündemini değerlendirdi. Toroğlu, "hem Obradovic hem de Ersun Yanal'ın kimyası bozuk" dedi.
20.12.2019

Toroğlu'nun açıklamaları şöyle;

Fenerbahçe'nin basketbol maçını izledim. Benim izlediğim Odradovic, bildiğim Obradovic değil. Yenebileceği bir takımdı Zenit. Oyuncular da öyle değil. Futbolda da aynı şeyi görüyorum. O ateş yok Fenerbahçe'de. Başarıları müthiş bir Fenerbahçe vardı, vallahi üzüldüm. Olmaması lazım.

Obradovic ve Ersun Yanal'ın surat ifadeleri aynı. Karakterleri benim için önemli değil ama ikisinin de kimyası bozuk. Vücut dilleri onu söylüyor. İkisi de kendileri değil. Bunun bir sebebi de var. İyi de bir basketbol seyircisiyimdir.

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