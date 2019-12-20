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Emre Bol: Ersun Yanal tweet ile gidecek

A Spor yorumcusu Emre Bol, Gün Ortası programında Fenerbahçe'nin gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bol, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal için "Ersun Hoca tweet ile gidecek" ifadelerini kullandı.
20.12.2019

Bol'un açıklamaları şu şekilde.

"Tweet ile gelen, tweet ile gider. Tribün ile gelen, tribün ile gider. Bu futbol dünyasında yazılmamış bir kuraldır. Ersun Hoca tweet ile gidecek. Ersun Hoca'nın Fenerbahçe'yi şampiyon yapabileceğine inanmıyorum. Benim Ersun Yanal'a inancım kalmadı. Bu durumda başarılı olması çok zor."

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