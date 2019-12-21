Volkan Demir: Obradovic ile devam edilmeli

Fenerbahçe Spor Kulübü, son dönemlerde alınan kötü sonuçlar sonrasında hakkında takımdan ayrılacağına dair iddialar çıkan Zeljko Obradovic için resmi açıklamada bulundu. A Spor yorumcusu Volkan Demir de bu açıklamayı yorumladı ve Obradovic ile devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Demir'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"BU TAKIM MİSYONUNU TAMAMLADI"

Basketbol takımının başına üst üste bir çok şey geldi. Zannediyorum bu takım da misyonunu tamamladı. Bunun Obradovic ile alakası yok. Obradovic kazandığı başarılarla kendini ispatlamış bir koçtur.

"SEZON BAŞI PLANLAMASI HATALI"

Sezon başı yapılan hatalar, bu takımın revizyona gidilmesi gerektiği gibi bazı söylemler haklı çıktı. Datome'nin Kalinic'in artık değişmesi gerekiyor gibi söylemler vardı. Fenerbahçe Obradovic ile devam edecek gibi gözüküyor, yeni sözleşme önerildiği yönünde de iddialar var.