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Flaş Mesut Özil ve Pereira sözleri! "Birileri problem var demekten keyif alıyor"
UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk maçına Eintracht Frankfurt deplasmanında çıkacak olan Fenerbahçe'de sakatlıklar sürüyor. Eksikler üzerinden değerlendirme yapan A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç "Birileri Mesut ve Pereira arasında problem var demekten keyif alıyor." dedi. Ayrıca Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu şekilde... | Fenerbahçe spor haberleri (Fb spor haberi)
16.09.2021
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