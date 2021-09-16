Son dakika spor haberleri: Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı öncesinde flaş yorum! "Fenerbahçe'nin en büyük eksiği..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrpa Ligi'nde Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde değerlendirmede bulununan A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Fenerbahçe'nin en büyük eksiğinin net bir 11'inin olmaması olduğunu söyledi. İşte o sözler...

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