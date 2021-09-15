15 Eylül 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan Eintracht Frankfurt maçı öncesi Mesut Özil açıklaması!
Fenerbahçe bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek. Sarı lacivertlilerin Avrupa serüveni Eintracht Frankfurt maçı ile başlayacak. Heyecan dolu karşılaşma öncesinde temsilcimizin teknik direktörü Vitor Pereira ve futbolculardan Osayi-Samuel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
15.09.2021
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