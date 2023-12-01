Fenerbahçe'yi bu sözlerle eleştirdi! "Bahane olmaması lazım"
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Cem Pamiroğlu sarı-lacivertli ekibi bu sözlerle eleştirdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
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