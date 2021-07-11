11 Temmuz 2021, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe'ye Arda Güler eleştirisi! "Mesut Özil olabilecek çocuk ama..."

Fenerbahçe U19 takımında forma giyen Arda Güler'den övgüyle bahseden A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı sarı-lacivertlilerin transferdeki tutumunu eleştirdi. Kınalı, "Transferle olmuyor bu işler. Yönetim inisiyatif koysun Mesut Özil'le antrenmana çıkarsın. Çocuğun Mesut olabilecek yetenekleri var. Çocuk 3 sene sonra Allah bilir nereye kaçıp gidecek? Bu yapıyı değiştirmemiz lazım, bir ekolün olsun." dedi.
11.07.2021
ABONE OL

DİĞER
F.Bahçe'ye Arda Güler eleştirisi! Mesut Özil... F.Bahçe'ye Arda Güler eleştirisi! "Mesut Özil..." 11.07.2021
Son dakika spor haberi: Arda Güler'den müthiş vücut çalımı Son dakika spor haberi: Arda Güler'den müthiş vücut çalımı 10.07.2021
Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya övgü dolu sözler Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya övgü dolu sözler 10.07.2021
F.Bahçe'de o isim antrenmana çıkmadı! F.Bahçe'de o isim antrenmana çıkmadı! 10.07.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe U19 1-2 Trabzonspor U19 MAÇ ÖZETİ Fenerbahçe U19 1-2 Trabzonspor U19 (MAÇ ÖZETİ) 09.07.2021
GOL | Fenerbahçe 0-2 Trabzonspor GOL | Fenerbahçe 0-2 Trabzonspor 09.07.2021
F.Bahçe - Trabzon maçında müthiş röveşata! Kaleci son anda çıkardı F.Bahçe - Trabzon maçında müthiş röveşata! Kaleci son anda çıkardı 09.07.2021
GOL | Fenerbahçe 0-1 Trabzonspor GOL | Fenerbahçe 0-1 Trabzonspor 09.07.2021
Vitor Pereira isyan etti! Bu nasıl bir kadro... Vitor Pereira isyan etti! "Bu nasıl bir kadro..." 09.07.2021
İşte Fenerbahçe'nin yeni formaları! İşte Fenerbahçe'nin yeni formaları! 09.07.2021
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı! Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı! 09.07.2021
F.Bahçe antrenmanında güldüren anlar! F.Bahçe antrenmanında güldüren anlar! 08.07.2021
Flaş Serdar Dursun yorumu! Muriqi etkisi yaratabilir Flaş Serdar Dursun yorumu! "Muriqi etkisi yaratabilir" 07.07.2021
Transferi canlı yayında duyurdu! Kanarya bir kez daha harekete geçti Transferi canlı yayında duyurdu! Kanarya bir kez daha harekete geçti 06.07.2021
Serdar Dursun'dan flaş sözler! Başka teklifler de aldım Serdar Dursun'dan flaş sözler! "Başka teklifler de aldım" 06.07.2021
Topuk Yaylası'nda ikinci gün! Vitor Pereira... Topuk Yaylası'nda ikinci gün! Vitor Pereira... 06.07.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan dev stoper harekatı! Christian Luyindama'nın yerine 2 aday
Son dakika spor haberi: 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çok özel anlar yaşandı! İşte o görüntüler...
Son dakika spor haberi: Resmi açıklamalar geldi! İşte Spor Toto Süper Lig'de biten transferler...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Brezilyalı rüzgarı esecek! Vitor Pereira 3 yıldızı birden istedi...
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray bombaları patlatıyor! İşte Fatih Terim'in yeni gözdeleri
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer operasyonu! Pereira o isimleri istedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör