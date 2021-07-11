Fenerbahçe'ye Arda Güler eleştirisi! "Mesut Özil olabilecek çocuk ama..."

Fenerbahçe U19 takımında forma giyen Arda Güler'den övgüyle bahseden A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı sarı-lacivertlilerin transferdeki tutumunu eleştirdi. Kınalı, "Transferle olmuyor bu işler. Yönetim inisiyatif koysun Mesut Özil'le antrenmana çıkarsın. Çocuğun Mesut olabilecek yetenekleri var. Çocuk 3 sene sonra Allah bilir nereye kaçıp gidecek? Bu yapıyı değiştirmemiz lazım, bir ekolün olsun." dedi.

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