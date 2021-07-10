10 Temmuz 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Arda Güler'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçında müthiş vücut çalımı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig U19 Gelişim Ligi yarı finalinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de genç yetenek Arda Güler, attığı şık vücut çalımıyla maça damga vurdu. (FB spor haberi)
10.07.2021
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