Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Luiz Gustavo açıklamalarda bulundu!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo, Topuk Yaylası Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Brezilyalı yıldız, "Ben mesleğimi yaparken her güne son günümmüş gibi bakıyorum. Hayatta başardığım her şeyi futbola borçluyum. Kaç yaşına kadar oynarım bilmiyorum ama kendime iyi bakıyorum ve elimden geldiği kadar futbola devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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