Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo'yu böyle değerlendirdi! "Çok ihtiyaç vardı"

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda Estoril Praia forması giyen Miguel Crespo'yu İstanbul'a getirdi. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, bu transfer hamlesini değerlendirdi. Uluç, "Fenerbahçe'nin bu mevkiye çok ciddi anlamda ihtiyacı vardı." dedi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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