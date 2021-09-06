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Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo'yu böyle değerlendirdi! "Çok ihtiyaç vardı"

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda Estoril Praia forması giyen Miguel Crespo'yu İstanbul'a getirdi. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, bu transfer hamlesini değerlendirdi. Uluç, "Fenerbahçe'nin bu mevkiye çok ciddi anlamda ihtiyacı vardı." dedi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
06.09.2021
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