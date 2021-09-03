Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi: Büyük bir adım attım | İZLEYİN

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi, sabah yapılan antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uruguaylı yıldız sarı-lacivertli kulübe imza atarak büyük bir adım attığını söyledi. İşte o açıklamalar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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