06 Eylül 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe Miguel Crespo'yu resmen açıkladı!
Transfer döneminde kadrosunda büyük bir revizyona giden ve yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-laciverliler İstanbul'a getirdiği Miguel Crespo'yu renklerine bağladığını açıkladı. İşte Kanarya'nın transferi duyurduğu o video... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
06.09.2021
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