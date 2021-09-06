Fenerbahçe Miguel Crespo'yu resmen açıkladı!

Transfer döneminde kadrosunda büyük bir revizyona giden ve yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-laciverliler İstanbul'a getirdiği Miguel Crespo'yu renklerine bağladığını açıkladı. İşte Kanarya'nın transferi duyurduğu o video... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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