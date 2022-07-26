Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique İstanbul'da!
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, kadrosuna yeni bir isim daha kattı. Sarı lacivertli kulüp Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübü Flamengo ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Brezilyalı oyuncu detaylı görüşmeler için İstanbul'a geldi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:43
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! 26 Temmuz 2022 | 12:00
17:09
Jesus'tan ilk 11 açıklaması! 26 Temmuz 2022 | 12:00
01:14
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor! 26 Temmuz 2022 | 12:00
02:00
Jesus'tan Kiev maçı sonrası flaş sözler! 26 Temmuz 2022 | 12:00
00:06
Jorge Jesus ve Arda Güler'in eğlenceli anları! 24 Temmuz 2022 | 12:00
01:29
Flaş sözler! "Jesus'a verilen imkanlar bana verilse..." 23 Temmuz 2022 | 12:00
02:33
Kim'in yeri hangi isimle dolacak? 23 Temmuz 2022 | 12:00
01:55
Kim Min-Jae Napoli'ye doğru! İşte bonservis bedeli 22 Temmuz 2022 | 12:00