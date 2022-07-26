FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev maçı öncesi ilk 11 açıklaması! Arda Güler, Joshua King ve Osayi Samuel...
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus ve futbolculardan Altay Bayındır açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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