Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan Jorge Jesus'a flaş yanıt!
Dinamo Kiev UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Mücadele öncesi Ukrayna ekibinin teknik direktörü Mircea Lucescu, açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, Dinamo Kiev'in çok faul yaptığına dair Jorge Jesus'un açıklamalarına yanıt verdi. İşte o sözler...
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