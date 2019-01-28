28 Ocak 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin kötü gidişatı Daily Mail'de
İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Daily Mail, Fenerbahçe'nin bu sezon yaşadığı düşüşü analiz etti... Fenerbahçe'nin tehlikeli bölgede bulunduğunu yazan gazete, 1974 yılında İngiliz devi Manchester United'ın küme düştüğünü hatırlattı...
28.01.2019
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