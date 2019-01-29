Metrobüs durağında taraftar kavgası
Bu sırada durakta bekleyen bir grup Yeni Malatyasporlu taraftarlar tezahürat yapınca, dolmak üzere bekletilen bir metrobüsün içindeki Fenerbahçeli bir grup taraftar "Burası Kadıköy, bağırmayın" diyerek dışarıya doğru tepki gösterdi. Çıkan tartışma kısa sürede tekmeli-yumruklu kavgaya döndü. Bazı taraftarların kemerlerini çıkararak metrobüse girmeye ve karşı gruba vurmaya çalıştığı, metrobüsün camlarına da vurulduğu görüldü. Metrobüsün açık kapısı önündeki kavga yaklaşık 4-5 dakika sürdü.
"AĞABEY ÇOCUKLAR VAR, KADIN VAR"
Araç içinde özellikle kadın yolcular paniğe kapıldı. Genç bir kadın yolcunun dehşete kapılarak "Ağabey çocuklar var, kadın var" diye bağırarak kavganın bitmesini istediği duyuldu. Her iki taraftar grubunun da içinde kavgayı ayırmaya çalışanlar oldu. Diğer yolcuların çağrısı üzerine metrobüs şöförü aracı hareket ettirip kapıyı kapatınca kavga sona erdi.
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