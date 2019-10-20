20 Ekim 2019, Pazar

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"Fenerbahçe'nin ilk golünden önce faul yok"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Denizlispor - Fenerbahçe maçının ardından tartışmalı pozisyonlarını yorumladı. Fenerbahçe'nin ilk golünden önce faul olup olmadığını değerlendiren Toroğlu, "Fenerbahçe'nin ilk golünden önce faul yok." ifadelerini kullandı.
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