Reha Kapsal: Emre Fenerbahçe için bir oyuncudan daha fazlası

A Spor yorumcusu Reha Kapsal, 1-2 biten Denizlispor - Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Kapsal, "Emre, Fenerbahçe için bir oyuncudan daha fazlası, hem saha içinde hem saha dışında." ifadelerini kullandı.