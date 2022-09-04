FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu Michy Batshuayi transferini değerlendirdi!
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-lacivertlilerin yeni golcüsü Michy Batshuayi'nin ne kadar katkı sağlayacağını açıkladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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