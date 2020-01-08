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Fenerbahçe'nin Antalya kampı

Fenerbahçe, devre arası hazırlıklarını gerçekleştirdiği Antalya Belek’te bu sabah yaptığı antrenmanda taktik çalıştı. Kamptaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Göktuğhan Argın aktardı.
08.01.2020

Süper Lig'in devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe, bu sabah yaptığı antrenmanda taktik ağırlıklı çalıştı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar düz koşu ile başladı. Daha sonra futbolcular antrenörler eşliğinde açma germe çalışması yaparken, idmanın basına açık olan son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'de Gustavo, Isla ve Jailson dün akşam saatlerinde kampa katılıp antrenmanda yer alırken, Emre Belözoğlu rötar sebebiyle takıma katılamadı.

Sarı-lacivertliler çalışmalarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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