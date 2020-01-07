08 Ocak 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Canlı yayında açıkladı! "O isim bugün Fenerbahçe'ye imza atacak!"

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. A Spor yorumcusu Emre Bol, Transfer Raporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlilerin transfer gündemiyle ilgili flaş bir iddiada bulunan Bol, "Simon Falette bugün Fenerbahçe'ye imza atacak. Yüzde yüz bilgidir." ifadelerini kullandı.
07.01.2020

Canlı yayında açıkladı! O isim bugün Fenerbahçe'ye imza atacak! Canlı yayında açıkladı! "O isim bugün Fenerbahçe'ye imza atacak!" 07.01.2020
Fenerbahçeli yıldız resti çekti! 'Takımdan ayrılmak istiyorum' Fenerbahçeli yıldız resti çekti! 'Takımdan ayrılmak istiyorum' 07.01.2020
Ozan Tufan: Önemli olan Fenerbahçe'de oynamak Ozan Tufan: Önemli olan Fenerbahçe'de oynamak 07.01.2020
Fenerbahçe'de kiralık raporu Fenerbahçe'de kiralık raporu 07.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Juan Jesus'un alternatifi Simon Falette Juan Jesus'un alternatifi Simon Falette 07.01.2020
Fenerbahçe'nin Antalya kampı Fenerbahçe'nin Antalya kampı 07.01.2020
Görüntüsü olay oldu! Antalya'da Ozan Tufan... Görüntüsü olay oldu! Antalya'da Ozan Tufan... 07.01.2020
Max Kruse dart turnuvasında yarıştı Max Kruse dart turnuvasında yarıştı 06.01.2020
Fenerbahçe'de hedef Juan Jesus Fenerbahçe'de hedef Juan Jesus 06.01.2020
Emre Belözoğlu: Şampiyonluk özlemi bitecek Emre Belözoğlu: Şampiyonluk özlemi bitecek 06.01.2020
Fenerbahçe kamp için Antalya'da Fenerbahçe kamp için Antalya'da 05.01.2020
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri 05.01.2020
Fenerbahçe'den sol bek operasyonu! Listede 3 aday Fenerbahçe'den sol bek operasyonu! Listede 3 aday 05.01.2020
Brescia Zajc'a talip oldu Brescia Zajc'a talip oldu 05.01.2020
Zanka Fenerbahçe'nin oyuncusu değil "Zanka Fenerbahçe'nin oyuncusu değil" 04.01.2020
Fenerbahçe Guilherme için harekete geçti Fenerbahçe Guilherme için harekete geçti 04.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray 3. transferini bitirdi! 3,5 yıllık anlaşma...
Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte anlaşma detayları....
Arda Turan'ın yeni takımı açıklandı!
Ryan Babel 6 ayla yerle bir oldu! Galatasaray'la yollar ayrılıyor...
Galatasaray'da Seri'den beklenmedik transfer hamlesi!
Galatasaray'dan şok transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör