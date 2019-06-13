13 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'nin acı günü
Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından şeref has hayatını kaybetti.
13.06.2019
A Milli futbol takımı ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından şeref has 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.
1955-1969 yıllarında Fenerbahçe formasıyla çıktığı 605 maçta 168 gol kaydeden Şeref Has, 39 kez A Milli oldu.
5 defa Türkiye ligi, 2 defa İstanbul ligi şampiyonluğu yaşayan Has; Türkiye Kupası, Spor Toto Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Balkan Kupası zaferlerinde de sarı lacivertli takımda yer almıştı.
Milli Takım ve Fenerbahçe'de kaptanlık görevini de üstlenen Şeref Has, Ay-yıldızlı formayla 1 gole imza attı.
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