Fenerbahçe'nin acı günü

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından şeref has hayatını kaybetti.

A Milli futbol takımı ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından şeref has 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

1955-1969 yıllarında Fenerbahçe formasıyla çıktığı 605 maçta 168 gol kaydeden Şeref Has, 39 kez A Milli oldu.

5 defa Türkiye ligi, 2 defa İstanbul ligi şampiyonluğu yaşayan Has; Türkiye Kupası, Spor Toto Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Balkan Kupası zaferlerinde de sarı lacivertli takımda yer almıştı.

Milli Takım ve Fenerbahçe'de kaptanlık görevini de üstlenen Şeref Has, Ay-yıldızlı formayla 1 gole imza attı.