13 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe Frey ve Reyes'e kulüp arıyor

Fenerbahçe yönetimi, Frey ve​ Reyes için Süper Lig kulüplerine bedelsiz kiralama teklifinde bulunsa da olumlu yanıt alamadı.
13.06.2019

Fenerbahçe'nin acı günü Fenerbahçe'nin acı günü 13.06.2019
Fenerbahçe'de Konoplyanka iddiası Fenerbahçe'de Konoplyanka iddiası 13.06.2019
Fenerbahçe'de yeni hedef Tyler Boyd Fenerbahçe'de yeni hedef Tyler Boyd 13.06.2019
İngiliz basınından Mata iddiası İngiliz basınından Mata iddiası 13.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe'ye en az 10 yeni oyuncu gerekiyor "Fenerbahçe'ye en az 10 yeni oyuncu gerekiyor" 12.06.2019
Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu 12.06.2019
Fenerbahçe'de Kolarov harekatı Fenerbahçe'de Kolarov harekatı 12.06.2019
Fenerbahçe'de transfer harekatı Fenerbahçe'de transfer harekatı 11.06.2019
Fenerbahçe'den Konoplyanka hamlesi Fenerbahçe'den Konoplyanka hamlesi 11.06.2019
Hasan Ali Fenerbahçe'de kalmak istiyor Hasan Ali Fenerbahçe'de kalmak istiyor 11.06.2019
Fenerbahçe'de 4 oyuncuya kulüp aranıyor Fenerbahçe'de 4 oyuncuya kulüp aranıyor 10.06.2019
Isla'nın alternatifi Dirar Isla'nın alternatifi Dirar 10.06.2019
Ergin Ataman: Fenerbahçe Başkanı azmettiricidir! Ergin Ataman: Fenerbahçe Başkanı azmettiricidir! 09.06.2019
Emre Bol: Hasan Ali'ye 3-4 Avrupa takımından teklif var Emre Bol: Hasan Ali'ye 3-4 Avrupa takımından teklif var 09.06.2019
Salih Uçan Fenerbahçe'ye veda etti Salih Uçan Fenerbahçe'ye veda etti 09.06.2019
Fenerbahçe için Ndiaye iddiası Fenerbahçe için Ndiaye iddiası 08.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

UEFA'dan tarihi karar... Ve Muriç bombası böyle patlıyor! Son dakika transfer haberleri...
Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! İşte yapılan teklif
Sergen Yalçın'ın imza töreninden fotoğraflar
Galatasaray'ın istediği Banega oynamak istediği takımı açıkladı!
Fenerbahçe'de Michael Frey hüsranı
Kim Milyoner Olmak İster özel bölümüne damga vuran futbol sorusu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör