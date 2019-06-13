13 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de Konoplyanka iddiası
Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. A Spor yorumcusu Volkan Demir Transfer Hattı programında Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı. . Demir, sarı lacivertli ekibin Schalke 04 forması giyen Yevhen Konoplyanka ile anlaştığını iddia etti.
13.06.2019
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