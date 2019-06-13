Fenerbahçe'de Konoplyanka iddiası

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. A Spor yorumcusu Volkan Demir Transfer Hattı programında Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı. . Demir, sarı lacivertli ekibin Schalke 04 forması giyen Yevhen Konoplyanka ile anlaştığını iddia etti.