07 Ocak 2020, Salı
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Fenerbahçeli yıldız resti çekti! 'Takımdan ayrılmak istiyorum'
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları son sürat devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Fransız stoperi Adil Rami yönetime ayrılmak istediğini bildirdi. Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre, Adil Rami, daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmek istediği için takımdan ayrılma isteğini Fenerbahçe yönetimine iletti. A Spor editörü Koray Baloğlu, detayları aktardı.
07.01.2020
Fransız basınından RMC'nin son dakika olarak servis ettiği habere göre; Fenerbahçe, Adil Rami ile yollarını ayırdı ve Simon Falette'nin transferi için de Frankfurt ile anlaşmaya vardı. Transfer kiralık olarak gerçekleşecek ve Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonu elinde olacak.
Adil Rami ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Almanya Bundesliga takımlarından Frankfurt'ta forma giyen 28 yaşındaki stoper Simon Falette ile anlaşmaya vardı.
2017'de Fransa'nın Metz takımından 2.7 milyon Euro'ya Alman ekibine geçen ve sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Gineli stoperin Fenerbahçe'ye yarım sezonluk maliyetinin 250-300 bin Euro olacağı ifade edildi.
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