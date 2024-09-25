Fenerbahçe'de Jose Mourinho Union SG maçı öncesi konuştu: Derbi sonrası neden konuşmadı?
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin Union SG ile oynayacağı mücadele öncesi teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.
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