Fenerbahçeli Ozan Tufan Watford yolunda! | Son dakika transfer haberleri...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gelişiyle birlikte ilk 11'de fazla şans bulamayan Ozan Tufan için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Ozan Tufan Premier Lig ekibi Watford ile transfer görüşmeleri yaptığı için Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanına katılmadı." ifadelerinde bulundu. (FB spor haberleri)

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