Fenerbahçeli Kim Min Jae için flaş yorum! "Tottenham 23 milyon Euro..."
Fenerbahçe'de sergilediği performansla göz dolduran Kim Min Jae için İngiliz kulübü Tottenham'ın 23 milyon Euro önerdiği iddia edildi. Kim transferine dair A Spor yorumcusu Taner Karaman konuştu. Karaman, "Fenerbahçe'ye eğer bu teklif gelirse Kim Min Jae İngiltere'ye kadar götürülür." dedi.
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