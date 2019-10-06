Fenerbahçeli futbolcular toplantı yaptı

Fenerbahçeli futbolcular, Antalyaspor maçının ardından soyunma odasında durum değerlendirmesi yaptı. Kaptan Emre Belözoğlu önderliğinde bir araya gelen oyuncuların yaklaşık 45 dakika toplantı yaptığı ve hem mücadeleyi hem de önlerindeki döneme dair yapılacakları konuştuğu belirtildi.

Kötü performans gösteren bazı oyuncular toplantıda takım arkadaşlarından özür dilerken hatalardan ders alınması konusuna vurgu yapıldı.

Toplantıda sözü alan kaptan Emre Belözoğlu'nun "Hepiniz başınızı dik tutun, milli aradan sonra tekrar omuz omuza vererek kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz ve hatalarımızdan dersler alarak şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz" dediği aktarıldı...

Teknik heyet ve yönetimin, oyuncuların kendi aralarında gerçekleştirdiği toplantıdan ve durumu sahiplenip kenetlenmelerinden mutlu olduğu da kaydedildi.