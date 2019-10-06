Fenerbahçe'de düşüş sürüyor

Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe'de düşüş sürüyor. Gaziantep ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle geçen sezona göre çok farklı bir görüntü çizen sarı-lacivertliler, son beş haftada dördüncü kez rakiplerine üstünlük kuramayarak puan kayıplarına devam etti.

Trabzonspor ve Galatasaray ile berabere kalıp A0ytemiz Alanyaspor'a kaybeden Fenerbahçe son olarak Antalyaspor mağlubiyetiyle son beş haftada 10 puan kaybetmiş oldu.

Öte yandan ilk 5 haftada her maç gol atma başarısı gösteren sarı lacivertliler son iki haftada rakip ağları havalandıramadı. Süper Lig'in altıncı haftasında çıktığı Galatasaray deplasmanında gol atamayan Fenerbahçe, Antalyaspor mücadelesinde ise Kadıköy'de ilk kez gol sevinci yaşayamadı.

İlk hafta Gaziantep karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle taraftarını mest eden sarı-lacivertliler sonraki altı haftada yalnızca 6 gol atabildi ve maç başına bir gol ortalamasında kaldı.

Fenerbahçe'nin gol ortalamasıyla birlikte puan ortalaması da düştü. İlk iki haftayı Gaziantep ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle kayıpsız geçen ve 6 puan toplayan Fenerbahçe sonraki 5 haftada ise 5 puan toplayabildi.

Geçtiğimiz sezon Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile kabus gibi bir sezon başlangıç yapan sarı lacivertli ekip ilk 7 haftada 7 puan toplayarak maç başına 1 puan ortalamada kalmıştı. Bu sezona Ersun Yanal'la başlayan Fenerbahçe 7 haftada 11 puan alarak geçen seneye göre yalnızca 4 puan daha fazla toplayabildi.