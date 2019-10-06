06 Ekim 2019, Pazar
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Ersun Yanal ile Kadıköy'de ilk yenilgi
Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a 1-0 yenilen sarı lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de ligdeki ilk yenilgisini aldı.
06.10.2019
Bu maç öncesinde Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de 30 maça çıkıp 22 galibiyet ve 8 beraberlik gören Yanal, 31. maçında ilk mağlubiyetini yaşadı.
Antalyaspor mağlubiyetiyle Fenerbahçe'nin sahasındaki 15 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.
Bu mücadele öncesinde taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018'de Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertli ekip, iç sahada yaptığı son 15 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik almıştı.
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