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Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'dan transfer açıklaması! "Avrupa hayalim..."

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, antrenman sonrası açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu transferle ilgili olarak, "Avrupa'da futbol oynama hayalim var. Avrupa'ya gitmek istiyorum ama şu anda sadece Fenerbahçe'ye odaklıyım." dedi. İşte o sözler...

26 Ocak 2023 | 12:47
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