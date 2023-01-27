Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı lacivertliler, uzun süredir peşinde koştuğu Jayden Oosterwolde konusunda anlaşmaya vardı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. İşte detaylar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:47
Oosterwolde transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli 27 Ocak 2023 | 12:00
08:31
Ferdi'den transfer açıklaması! 26 Ocak 2023 | 12:00
02:07
Flaş F.Bahçe sözleri! "Mental olarak diplerde" 24 Ocak 2023 | 12:00
01:55
Ümraniye'nin golünden önce faul var mı? Toroğlu yorumladı 23 Ocak 2023 | 12:00
02:01
"Girerse iyi oynar diye korkuyor" 23 Ocak 2023 | 12:00
00:50
"Dünya Kupası F.Bahçe için milattı" 23 Ocak 2023 | 12:00
01:10
Toroğlu'dan F.Bahçeli yıldıza eleştiri! 23 Ocak 2023 | 12:00
02:43
F.Bahçe'de sol beke 2 aday! 20 Ocak 2023 | 12:00