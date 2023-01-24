Flaş Fenerbahçe sözleri! "Mental olarak diplerde"
A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bilgiç, "Fenerbahçe'yi mental olarak çok diplerde görüyorum. Cem abi güzel yaklaştı olaya bu maç bir 'sinir harbi' gibiydi" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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