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Fenerbahçe'den yerli futbolcu atağı

Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler milli oyuncu Umut Meraş'ı da gündemine aldı.
03.07.2020
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