Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe Bruma'nın peşinde

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A spor yorumcusu Zeki Uzundurukan Spor Gündemi programında Fenerbahçe gündemini değerlendirdi ve önemli açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, Fenerbahçe'nin Galatasarayla sözleşmesi biten Onyekuru'nun menajeriyle dirsek temasında olduğu, eski yıldız Bruma'nın da sarı lacivertli ekibin gündemlerinden olduğunu açıkladı.

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