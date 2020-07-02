02 Temmuz 2020, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Haldun Domaç: Fenerbahçe'nin anlaştığı teknik direktör Erol Bulut

A Spor'da yayınlanan Futbol A programında Fenerbahçe'nin gündemini değerlendiren Haldun Domaç, önemli açıklamalarda bulundu. Domaç, sarı lacivertli ekibin gelecek sezondaki yeni teknik direktörünü duyurdu.
02.07.2020
ABONE OL

DİĞER
Canlı yayında duyurdu! İşte F.Bahçe'nin anlaştığı teknik direktör Canlı yayında duyurdu! İşte F.Bahçe'nin anlaştığı teknik direktör 02.07.2020
Forbes'tan Fenerbahçe analizi Forbes'tan Fenerbahçe analizi 02.07.2020
Fenerbahçe ile Caner Erkin anlaşamadı Fenerbahçe ile Caner Erkin anlaşamadı 02.07.2020
Emre Bol: Ömer Bayram Emre Belözoğlu ile görüştü Emre Bol: Ömer Bayram Emre Belözoğlu ile görüştü 01.07.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe'den Kaan Ayhan harekatı Fenerbahçe'den Kaan Ayhan harekatı 01.07.2020
Vedat Muriqi'ye West Bromwich talip Vedat Muriqi'ye West Bromwich talip 30.06.2020
Ferdi uzatmalarda 3 asist yaptı Ferdi uzatmalarda 3 asist yaptı 30.06.2020
Muriqi kendi rekorunu kırmaya yakın Muriqi kendi rekorunu kırmaya yakın 30.06.2020
Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye yaptığı hainliktir "Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye yaptığı hainliktir" 29.06.2020
Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'de çalışmasını isterim "Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'de çalışmasını isterim" 29.06.2020
Kruse Fenerbahçe'den ayrılığıyla ilgili konuştu Kruse Fenerbahçe'den ayrılığıyla ilgili konuştu 29.06.2020
Emre'nin gözyaşlarının sırrı Emre'nin gözyaşlarının sırrı 29.06.2020
Ozan Tufan geri dönüşün yıldızı oldu Ozan Tufan geri dönüşün yıldızı oldu 29.06.2020
Fenerbahçe pes etmiyor Fenerbahçe pes etmiyor 29.06.2020
Maurizio Gherardini 2 sezon daha Fenerbahçe'de Maurizio Gherardini 2 sezon daha Fenerbahçe'de 29.06.2020
Emre Belözoğlu bir pozisyonla bütün geçmişini temizleyecekti "Emre Belözoğlu bir pozisyonla bütün geçmişini temizleyecekti" 28.06.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da iki imza tamam! İşte yeni transferler
Islam Slimani Süper Lig'e geri dönüyor! Sürpriz talip...
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'tan açıklama! Transfer ve Galatasaray...
Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e: Ne 'Zorlu'su be Fatih hoca ne zorlusu!
Emre Belözoğlu için olay sözler! "Utanç adamı"
Galatasaray'da transferde flaş hamle! Beşiktaşlı yıldız...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör