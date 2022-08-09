Fenerbahçe'den Ümraniyespor maçı sonrası penaltı tepkisi! Ali Koç...
Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'tan Ümraniyespor'un kazandığı penaltıya tepki geldi. İşte Koç'un sözleri...(FB SPOR HABERLERİ)
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