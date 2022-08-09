Fenerbahçe haberleri: Ümraniyespor'un penaltısı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı
Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelede en dikkat çeken an ise Ümraniyespor'un kazandığı penaltı oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu bu konu hakkında konuştu. Toroğlu, "Bu açılardan çok zor bir karar. Peres'in hareketi çizgi üzerinde devam ediyorsa penaltı ancak bu görüntülerle karar vermek net değil. " dedi.
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