Fenerbahçe Ümraniyespor maçı | Erman Toroğlu'dan Emre Mor'a övgü!
Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu bu maç hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Fenerbahçe çok fazla transfer yaptı. Ümraniyespor ise sessiz kaldı ancak halı saha maçı gibi bir karşılaşma oldu. Fenerbahçe'de hücumda en iyi isim Emre Mor. Emre rakibi silkeliyor resmen. " dedi.
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