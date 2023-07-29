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Fenerbahçe'den İsmail Kartal'a 40. yıl plaketi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin Divan Kurulu Toplantısı'nda başkan Ali Koç, kulüp üyeliğinde 40. yılını dolduran İsmail Kartal'a plaket takdim etti.

29 Temmuz 2023 | 12:32
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