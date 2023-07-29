Fenerbahçe'den İsmail Kartal'a 40. yıl plaketi!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin Divan Kurulu Toplantısı'nda başkan Ali Koç, kulüp üyeliğinde 40. yılını dolduran İsmail Kartal'a plaket takdim etti.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:33
F.Bahçe'den İsmail Kartal'a 40. yıl plaketi! 29 Temmuz 2023 | 12:00
00:28
F.Bahçe'de transfere dair dikkat çeken sözler 28 Temmuz 2023 | 12:00
00:19
Fenerbahçe - Zimbru maçı sonrası dikkat çeken sözler 27 Temmuz 2023 | 12:00
02:38
Szalai F.Bahçe'ye A Spor'a veda etti! 24 Temmuz 2023 | 12:00
01:48
F.Bahçe'den çifte yerli harekatı! Transfer... 22 Temmuz 2023 | 12:00
02:06
Szalai A Spor'a özel açıklamalarda bulundu! 21 Temmuz 2023 | 12:00
02:51
Szymanski hedeflerini açıkladı! "F.Bahçe'de..." 20 Temmuz 2023 | 12:00
02:41
Becao İstanbul'da! Fenerbahçe yeni transferine kavuştu 20 Temmuz 2023 | 12:00