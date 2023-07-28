Fenerbahçe'de transfere dair dikkat çeken sözler
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transfere dair flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde yaşananları A Spor yorumcusu Onur Özkan değerlendirdi.
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