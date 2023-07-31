Arda Güler için flaş benzetme! O futbolcu gibi...
Son dakika spor haberleri: Yeni sezon için Real Madrid'e transfer olan Arda Güler üzücü bir sakatlık yaşadı. Durumu değerlendiren A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, genç futbolcuyu eski bi Realli yıldıza benzetti. İşte detaylar...
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